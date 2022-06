Top 5: Dinge, die wir uns 2016 gönnen sollten!

Wie wäre es mit einem zweiten Wohnhaus in einem Land eurer Wahl? Zum Träumen schön? Vom Traum zur Realität geworden ist dieser Herzenswunsch auch für eine Familie, die sich ein eigenes Ferienhaus in der Türkei haben umsetzen lassen. Das prächtige Anwesen ist eingebettet in eine malerische Umgebung, besticht durch ein modernes Interieur und hält noch andere, tolle Highlights bereit. Neugierig geworden? Die moderne Villa im Loft-Style könnt ihr euch in unserem passenden Ideenbuch noch einmal ansehen.