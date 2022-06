Home Office: Kreative Ideen für wenig Raum

In vielen Wohnungen gibt es einfach nicht genug Platz für ein Arbeitszimmer, das nur als solches genutzt wird. Besonders beliebt ist deshalb die Kombination aus Arbeits- und Gästezimmer. Schließlich kommt Besuch meist an Wochenenden, wenn das Home Office nicht genutzt wird. Und unter der Woche hat man dann Ruhe und Platz für die Arbeit. Um Gäste und Job unter einen Hut zu bringen, bietet es sich an, den Raum einheitlich zu gestalten und zum Beispiel den Schreibtisch unauffällig zwischen Schrank und Fenster zu integrieren.