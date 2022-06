Moderne Wohnwände: 10 ausgefallene Ideen

Wenn ihr eure eigenen vier Wände neu einrichten oder umgestalten möchtet, bieten die Raumausstatter vielfältige Möglichkeiten zur attraktiven Wandgestaltung, ansprechenden Beleuchtung und modernem Mobiliar. Die Wände geben meistens den Ton an, nach welchem sich im Anschluss auch die Wahl des Interieurs richtet. Unter Einbeziehung des Bodenbelags kann die Auswahl der Möbel zusätzlich von der Beleuchtung im jeweiligen Raum abhängen. Allerdings gibt es sehr gute Lösungen, die alle Einflüsse miteinander verbinden und somit für ein harmonisches Gesamtbild sorgen. Sehr beliebt sind moderne Wohnwände, die sich nicht in ihrem Design sehr stark unterscheiden, sondern vor allem in ihrer Funktionalität. Was genau für euch passend ist, hängt nicht nur von eurem Geschmack ab. Ihr solltet vor der Wahl der entsprechenden Wohnwand entscheiden, ob ihr die Wohnwand als Stauraum benötigt oder ob diese eher die Funktion der Dekoration unterstützen und dem Raum einen ansprechenden Stil verleihen soll.