Flurbeleuchtung deluxe – fantastische Lichtquellen im Überblick

Lichtreflexionen lassen einen Flur noch sauberer und größer aussehen. Wer Reflexionen im Mix mit gläsernen Elementen nutzt, schafft damit ein einzigartiges Bild, das dafür sorgt, dass diesem besonderen Hausbereich die Aufmerksamkeit zugutekommt, die er verdient. Treppengeländer aus Glas werden daher immer beliebter, wenn es darum geht, ein wohnliches und stilvolles Ambiente zu schaffen. Um dann eine angenehme Reflexion zu erreichen, ist die richtige Positionierung der Lampen von äußerster Wichtigkeit. Achtet daher am besten darauf, dass sich die betreffenden Lichtquellen nicht direkt über einem Glasgeländer, sondern stattdessen am Rand oder zur Treppe versetzt an der Decke befinden. Allzu irritierende Reflexionen auf Bildern sind jedoch zu vermeiden. Platziert eure Flurbeleuchtung stattdessen so, dass sie nur die Spiegelungen hervorruft, die sich harmonisch in die Einrichtung einfügen.