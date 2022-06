Wohnen und Essen in einem Raum? So wird es stilvoll!

Damit das Wohnen und Kochen in einem Raum funktioniert, ist Sauberkeit und Ordnung gefragt. Das gelingt am besten, wenn dieser Aspekt von vornherein bedacht und die Arbeitsschritte durchgeplant werden. In diesem Beispiel profitiert der Essbereich von minimalistischer Klarheit. Das strahlende Weiß von Esstisch und Küche unterstreicht diesen Aspekt. Die Küche ist mit vielen Stauraummöglichkeiten in Kücheninsel und Küchenmobiliar versehen und ermöglicht es so, die Dinge schnell verschwinden zu lassen. So wirken Essbereich und Küche stets sauber und ordentlich. Kleine Tricks helfen, auch Gerüche im Wohnbereich zu vermindern. Eine dekorative Schale mit frischen Kaffeebohnen auf dem Tisch saugt die Gerüche aus der Umgebung auf. Eine aufgeschnittene Zitrone im Kühlschrank verhindert, dass der Reife Käse sein Aroma in der ganzen Wohnung ausbreitet. Regelmäßiges Lüften und Hygiene in der Küche sorgen dafür, dass Kochen und Wohnen auch im Alltag miteinander vereinbar sind. In jedem Fall sollte zumindest in einem, besser noch in beiden, der offenen Bereiche ein Fenster vorhanden sein, das sich weit öffnen lässt.