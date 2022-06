Eine unverwechselbare Villa

Flachdach, große Fensterfronten, sensationelle Ausblicke, großzügige Räume und jede Menge Licht und Luft in durchgestyltem, puristischem Ambiente – so eindrucksvoll sich die meisten modernen Villen heutzutage präsentieren, so vorhersehbar sind sie doch auch. Heute haben wir euch ein Haus mitgebracht, das über all die eben genannten Aspekte verfügt, aber sich dabei gleichzeitig von einer ganz anderen, unerwarteten und einzigartigen Seite präsentiert. Das Lifting House ist ein Werk des portugiesischen Architektenteams guedes cruz arquitectos und hat sich das Prädikat unverwechselbar auf jeden Fall verdient.