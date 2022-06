Majestätische Luxusresidenz

Dieses Haus macht kein Geheimnis aus seiner besonderen Stellung. Bereits auf den ersten Blick wird deutlich, dass die Besitzer gerne ein wenig anders wohnen als alle anderen. An die Stelle von reduzierten kubischen Baukörpern in strahlendem Weiß oder Sichtbeton, wie man sie heute überall aus dem Boden sprießen sieht, rückt eine opulente Villa mit mediterran anmutenden Zügen und klassischem Charme. Den Blickfang in der Fassade bildet die Eingangstür, die mit ihrer extremen Höhe, der halbrunden Torbogenform und den verschnörkelten Details aus Schmiedeeisen eine ganz eigene Persönlichkeit und opulenten Glamour ausstrahlt und neugierig macht auf das, was uns wohl dahinter erwarten mag.