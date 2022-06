Todlangweilige Einrichtung? Mit diesen Ideen peppt ihr sie auf!

Der Wohnstil in einem Haus sagt viel über den Charakter seiner Bewohner aus. Doch was, wenn kein Stil zu erkennen ist und die Wohneinrichtung einem zusammengewürfelten Irgendetwas gleicht? Dann ist es höchste Zeit, Farbe zu bekennen und euer wahres Gesicht zu zeigen. Fort mit den geerbten hässlichen Stühlen eurer Großtante, auch das nichtssagende Regal aus dem Billigmöbelgeschäft könnt ihr getrost verschwinden lassen. Neue, persönliche Ideen müssen her. Was liegt euch am Herzen? Welche Farben und Materialien gefallen euch? Welches Zimmer wolltet ihr schon immer auf den Kopf stellen? Es ist nie zu spät, um die Einrichtung mit einem persönlichen Touch aufzupeppen. Wir zeigen euch, mit wie wenig Aufwand ihr bereits einen geschmack- und effektvolleren Einrichtungsstil hinbekommen könnt.