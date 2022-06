Modern, lässig und cool wohnen auf 85 Quadratmetern

Von der Küche geht es ins Schlafzimmer. Weiß, Rot und Schwarz bestimmen auch hier die Einrichtung. Während also die Basis der Grundeinrichtung und damit Boden, Wände, Decke und Bett in hell gehalten wurden, wirken Rot und Schwarz dazu regelrecht belebend. Die in Farben gehaltenen Möbel und Textilien stechen deutlich hervor, wodurch sie zum Blickfang werden. Die ins Auge fallenden Elemente wurden in dem genau richtigen Verhältnis – nicht zu viel, nicht zu wenig – eingesetzt, wodurch das Schlafzimmer ein Ort der Erholung bleibt. Worauf ihr auch beim Einrichten eures Schlafzimmers achten solltet, könnt ihr hier nachlesen.