Eine Stadtwohnung wird aufpoliert

Was man aus alten Häusern alles machen kann, zeigen wir euch hier bei homify regelmäßig in unserer Vorher-nachher-Rubrik. Heute haben wir euch mal eine Wohnung mitgebracht, die ihre besten Zeiten lange hinter sich hatte und für ihre neuen Bewohner renoviert und modernisiert wurde. Übernommen haben diese Aufgabe die koreanischen Raumausstatter von Light&Salt Design. Neben den drei Schlafzimmern galt es in der 109 qm großen Wohnung vor allem das Wohnzimmer, die Küche und das Bad ins Hier und Jetzt zu holen. Wir zeigen euch die beeindruckende Verwandlung.