Feng Shui im Badezimmer

Die Zeiten, in denen das Badezimmer in Sachen Deko, Design und Inneneinrichtung sträflich vernachlässigt wurde, sind vorbei. Heute wollen wir uns alle in unserem Bad wohl fühlen. Das ist auch das erklärte Ziel der Feng Shui Lehre, der zufolge gerade das Badezimmer, in dem das Element Wasser vorherrscht, besondere Aufmerksamkeit verdient. Nach unseren Feng Shui Tipps fürs Schlafzimmer gibt es jetzt also eine Extraportion chinesische Weisheit für das Badezimmer.