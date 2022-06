Klebefolien für mehr Pep in der Wohnung

Wer zur Miete wohnt, kennt das Problem: Die Türen in der Wohnung entsprechen so gar nicht dem eigenen Geschmack und wollen auch nicht so recht zur restlichen Einrichtung passen. Kein Problem: Mit einer Türfolie kann man den Eingang zum Schlafzimmer, zur Küche, zum Bad oder zum Wohnzimmer ganz nach den persönlichen Vorstellungen gestalten.