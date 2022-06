Dachbodenausbau – Platz für Familie und Hobby

Sind die Arbeiten am Dachstuhl und an der Dachisolierung abgeschlossen, wobei stets vorausgesetzt wird, dass das Dach dicht ist und keiner neuen Eindeckung bedarf, so wendet man sich Wänden und Fußböden zu, wie Lange, Conrad es hier bei unserem Beispiel demonstrieren. War die Dacheindeckung löchrig und ist über einen längeren Zeitraum dadurch Regenwasser ins Mauerwerk der Giebelwände eingesickert, so kann sich eine Mauerwerksentfeuchtung erforderlich machen, die stets ein professioneller Dienstleister durchführen sollte. Erst danach kann man sich entscheiden, ob man das imposante Mauerwerk frei legt und im freigelegten Zustand als dekorative Wandkulisse beim Dachbodenausbau belässt, was sich besonders bei naturstein- oder Ziegelwänden empfiehlt oder ab man stattdessen Putz aufträgt.