Ein Haus geht mit der Zeit

Das Haus wirkt trotz seiner eher klassisch gehaltenen Formgebung sehr modern auf den Betrachter. Das liegt zum einen an der zeitgemäßen Farbgebung in Weiß und Grautönen sowie am geometrisch angelegten Vorgarten und nicht zuletzt an der Stahlkonstruktion, welche den Eingang betont und wie ein Industrietor daherkommt, das die Haustür umrahmt.