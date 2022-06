10 ausgefallene Ideen fürs Wohnen unterm Dach

Ein weiteres deutliches Plus beim Wohnen unterm Dach und im luftigen Domizil, ist der oft unverbaubare Ausblick und die Sichtlinie über die Dächer der Umgebung. Hier demonstrieren Hausbuben Architekten GmbH anschaulich, was es heißt, eine solch unverbaubare Perspektive hoch über den Dächern tagtäglich genießen zu können. Der Blick direkt in die Wipfel der nahen Bäume ermöglicht die unmittelbare Teilhabe am Werden und Vergehen in der nahen Natur, die viele Zeitgenossen schon gar nicht mehr wahrnehmen. Oft wird das Wohnen unter dem Dach mit dem Leben in einem Turm verglichen, denn in Beziehung Aussicht bietet es tatsächlich ganz ähnliche Qualitäten. Die Sicht und Aussicht für den Wohnwert einer Dachetage größte Bedeutung zukommt, sollte auch bei der Dimensionierung der Fenster eher großzügig vorgegangen werden, sofern es die baulichen Gegebenheiten irgendwie zulassen. Dadurch erzielt man in einem Dachgeschoss im Idealfalle auch ein Optimum an Tageslicht.