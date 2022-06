Weiß auf Schwarz

Was für eine Art von Haus erwartet ihr auf einem riesigen, von dichten Nadelbäumen umgebenen Waldgrundstück in Polen? Eine urige Blockhütte oder ein rustikales Holzhaus? Unsere Experten von Zdziechowska Walerysiak Architekci sind an die Sache mal ganz anders herangegangen und haben für ihre Kunden einen modernen, reduzierten Flachdachbau errichtet, der sich mit großen Fenstern seiner idyllischen Umgebung öffnet und die fantastische Natur in das entspannte Wohnkonzept aufnimmt. Aber seht am besten selbst…