Gemütliches Container-Haus

Längst sind Container-Häuser in unserer Gesellschaft angekommen und treffen ganz besonders den Nerv junger Menschen, die sich den Traum vom Eigenheim mit einem kleinen Budget erfüllen wollen.

Auch an Korea ist dieser Trend nicht vorüber gegangen und so möchten wir euch heute mit auf die Insel nehmen und euch zeigen, wie man dort wohnt. Geplant wurde das Container-Haus von dem Architekturbüro Thinktree Architects and Partners.