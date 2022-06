Unglaubliche Küchen-Verwandlung

Hier ist sie nun endlich, die neue Küche! Wahrhaftig erinnert nichts mehr an den einst dunklen und engen Kochbereich. Das Holz-Finish der Unterschränke harmoniert perfekt mit den restlichen grifflosen Fronten in Weiß. So wirkt die Küche wohnlich und modern zugleich. Die Elektrogeräte sind flächenbündig in die Möbel integriert, sodass eine klare Linienführung und eine aufgeräumte Optik entstehen.