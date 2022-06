Holzhaus mit Designerbad

Heute haben wir euch ein ganz besonderes Projekt mitgebracht. Es handelt sich um die Verwandlung eines 300 Jahre alten Stalls zu einem modernen Wohnhaus in den Bergen. Diese wundervolle Metamorphose lag in den Händen unserer österreichischen Experten von HAMMERER architekten. Auf Wunsch der neuen Besitzer eines alten Bauernhofs in Fontanella sollte das leerstehende Stallgebäude, das an das bestehende Wohnhaus angrenzt, zur Wohnraumerweiterung genutzt werden. Wir zeigen euch das beeindruckende Ergebnis.