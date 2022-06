Moderner Umbau eines Bauernhauses aus Backstein

Alte Bauernhäuser, Stallgebäude und Scheunen umzubauen und so zu modernisieren, dass sie heutigen Vorstellungen vom modernen Wohnen entsprechen, liegt voll im Trend. Kein Wunder, denn die Ergebnisse dieser Renovierungsarbeiten sind meistens richtig beeindruckend. Wer auf einzigartige Häuser mit einem ganz besonderen Charakter steht, die Trend und Tradition raffiniert vereinen, kommt auch mit diesem Projekt von Tim Versteegh voll auf seine Kosten. Unser niederländischer Experte hat einen Bauernhauskomplex in Hoonhorst behutsam saniert und ins Hier und Jetzt geholt. Wir zeigen euch, was er aus dem alten Hof gemacht hat.