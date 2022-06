Traumhaus mit Traumblick

Für die einen ist der Traumurlaub bereits geplant und gebucht, die anderen müssen sich im Sommer auf Balkonien beschränken… Ganz egal, ob ihr also nach Inspiration für eure bevorstehende Reise sucht oder aus Neugierde gerne mal eines dieser hübschen Häuschen am Wasser von innen sehen wollt: Wir haben eine Traumvilla von den Architekten von Aldo Rampazzi im schweizerischen Ascona aufgetan mit freiem Blick auf den Lago Maggiore, deren Anblick uns offen gestanden sofort in Fernwehstimmung versetzt hat! Also, entweder schnell den Koffer packen und los oder eine Meeresrauschen-CD eingelegt, die Augen geschlossen und zumindest gedanklich an den Pool versetzt… Vielleicht klappt's ja mit der Telepathie und ihr wacht irgendwann tatsächlich in einem schmucken Häuschen am See auf!