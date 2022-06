Die Ost-West-Villa

An das Haus, das wir euch heute zeigen wollen, wurden ganz besondere Ansprüche gestellt. Die Bauherren, eine niederländische Familie mit asiatischen Wurzeln, wünschten sich von den Architekten von 123DV ein großes, modernes Zweifamilienhaus, das sowohl Generationen als auch kulturelle Hintergründe raffiniert verbindet – und zwar in einer komfortablen, zeitgemäßen und luxuriösen Umgebung und so, dass dabei die Privatsphäre der Bewohner gewahrt, die idyllische Umgebung aber trotzdem mit ins Wohnkonzept integriert wird. Wir zeigen euch, wie unsere Experten diesen Balanceakt meisterten.