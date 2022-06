Haus mit Traum-Dachboden

Direkt an das Wohnzimmer schließt die Bibliothek an. Eingerahmt wird der Raum durch die Holzbalken. Der warme Braunton wird in den modernen Möbeln aufgegriffen und führt zu einer ungemein behaglichen Stimmung, die sich bestens für eine Bibliothek eignet. Der strahlende Perserteppich rundet das Bild ab. Die Wand im hinteren Bereich wurde in einer dunklen Farbe gemalert und erzeugt Tiefe in dem Raum.

