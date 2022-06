Schöner wohnen mit Farben

Ihr könnt Wohnräume freundlicher gestalten, wenn ihr in die Planung die Verwendung von Farben mit einbezieht. Natürlich solltet ihr in einem solchen Fall auch die die Wahl der Möbel entsprechend ausrichten. Grundsätzlich spielt es keine Rolle, in welcher Reihenfolge ihr eure Planung beginnt. Ihr könnt zunächst die Möbel wählen oder euch auch erst der Wandgestaltung widmen und dann die Möbel entsprechend auswählen. Die farbige Gestaltung der Räume könnt ihr letztlich auf unterschiedlichen Wegen realisieren. Hier bieten sich euch Tapeten, Wandtattoos sowie ganz gewöhnliche Wandfarben an, wenn es um die Gestaltung der Wände geht. Ihr könnt jedoch auch lediglich die Möbel verwenden, um farbige Akzente zu setzen. Zahlreiche Möbelunternehmen binden bunte Applikationen in ihre Produkte ein. Diese wirken später sehr dezent, aber geschmackvoll auf den gesamten Raum. Darüber hinaus könnt ihr sehr viel durch anspruchsvolle Lichteffekte bewirken. Diese können selbst farbig gehalten sein oder mit den farbigen Elementen im Raum ihre Wirkung entfalten. Durch Farbe wird der Raum auf jeden Fall freundlicher und verschiedene Studien belegten bereits, dass die betroffenen Probanden schöner wohnen mit Farbe.