Wie man Gemütlichkeit ins Esszimmer bringt

Der Braten ist im Ofen und erfüllt das Haus mit einem angenehmen Duft… Der Esstisch ist fertig gedeckt und wartet nur darauf, dass endlich Gäste an ihm Platz nehmen. Da klingelt es auch schon – die erwarteten Freunde kommen herein und sofort müssen sie berichten: Wie war der Urlaub? Erzählt!

So oder ähnlich passiert es Abend für Abend in vielen Häusern und Wohnungen, Menschen werden zum Essen eingeladen, doch eigentlich hat man viel mehr vor, als nur seine kurzfristige Existenz mit Nahrungsaufnahme zu sichern. Es geht um Gespräche, Beziehungspflege – das gemeinsame Essen ist dabei wie ein Ritual, das Nähe schafft. Genau das soll auch unser Esszimmer ausstrahlen: Hier soll eine gemütliche und intime Atmosphäre herrschen, in der man gern angenehme Abende mit Freunden und der Familie verbringt.

Aus diesem Grund widmen wir dieses Ideenbuch dem Esszimmer und der Frage, wie man hier eine behagliche und harmonische Umgebung schafft, die dazu auch noch den Appetit anregt