Das Giraffen-Haus

Die Möblierung des Schlafzimmers beschränkt sich auf ein Minimum. Lediglich ein Doppelbett wurde in den Raum eingestellt. Die Wandgestaltung aus vertikal verlaufenden Hölzern in unterschiedlichen Nuancen belebt das Bild. Die Galerie bedeckt einen Teil des Raumes. Somit entstehen in dem Zimmer zwei unterschiedliche Stimmungen, die von der Deckenhöhe herrühren.