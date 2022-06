Wohnen im Alter – so wird es nicht zum Problem

Wer sieht, wohin er tritt, stolpert seltener. Neben einer guten Allgemeinbeleuchtung ist für altersgerechtes Wohnen auch die Ausleuchtung von Ecken vorteilhaft. Die Sehfähigkeit lässt im Alter nach und vielen älteren Menschen fällt es mitunter schwer, sich zu orientieren. Um möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben zu können, ist daher auch die richtige Beleuchtung für jeden Raum gefragt. Hierzu gehört zunächst eine umfassende Allgemeinbeleuchtung. Viele ältere Menschen schalten das Licht erst dann an, wenn es völlig dunkel ist und verzichten noch in der Dämmerung auf künstliche Lichtquellen. Schalten sie das Licht dann an, ist es oft nur die Lampe über dem Tisch, die beispielsweise im Wohnzimmer brennt. Der Hocker in der Ecke oder gar die Katze, die den Flur entlang schleicht, können so zu gefährlichen Stolperfallen werden. Daher sollten möglichst viele direkte und indirekte Lichtquellen über den Raum verteilt werden. Direktes Licht in der Leseecke, ein schöner Wandstrahler im Flur und großzügig verteilte Spots an der Decke sorgen für eine umfassende Beleuchtung und erleichtern die Orientierung.