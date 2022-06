Holzfenster – chic und nostalgisch

Moderne Holzfenster bewähren sich heute vielfach auch in Dachschrägen, wo sie in besonderem Maße den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind und damit selbst zu einem Teil des Daches werden müssen. Hier müssen Holzfenster im gleißenden Sonnenlicht große Hitze und bei Frost extreme Kälte aushalten. Kommt es zu Witterungserscheinungen wie Hagel oder Schnee, sind sie zusätzlichen Belastungen ausgesetzt. Besonders der extreme Wechsel zwischen hohen Temperaturen am Tage und niedrigen Temperaturen während der Nacht stellt an die Spannungs- und Reißfestigkeit der hölzernen Bestandteile eines Dachfensters exorbitante Ansprüche, denen sie sich oft jedoch über Jahrzehnte hinweg als gewachsen zeigen. Wie man Dachfenster optimal nutzen kann, könnt ihr in unserem passenden Ideenbuch nachlesen.