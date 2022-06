Haus mit Durchblick

Beim Betreten des Hauses fällt einem sofort die räumliche Großzügigkeit auf. Hohe Decken und einzelne Wandelemente im Inneren des Hauses erzeugen einen offenen Charakter. Der einladende Flur wurde in einer schlichten, hellgrau reflektierenden Struktur gestaltet. Ein längliches, an der Wand befestigtes Regal sorgt für nötigen Stauraum, dient als Ablage für Schlüsselbund und Co. und bietet gleichzeitig Fläche für Wohnaccessoires.