Hausbau für Schlaufüchse

Der Bau ökologischer Häuser muss aber nicht kompliziert sein. Es gibt sie in Modulbauweise, was sie in Maßen und Ausstattung flexibel macht. So können sie ganz leicht an Bedürfnisse und Budget der Bewohner angepasst werden. Häufig ist dieses modulare Bauen sogar recht preisgünstig. Auf dieser Abbildung sehen wir einen schönen Bungalow in modernem Design, der über 100 Quadratmeter Wohnfläche und sogar zwei Veranden verfügt. An den Materialien wurde nicht gespart, hochklassiges Holz und edler Marmor ziehen sich durch Außen- und Innenbereich, wertige Werkstoffe gewährleisten die bestmögliche Isolierung.