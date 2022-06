Ein Bungalow mit Durchblick

Der Bungalow, den ihr hier seht, war vor nicht allzu langer Zeit in einem ganz anderen Zustand. Er hatte schon so einige Jahrzehnte auf dem Buckel, und das sah man ihm auch an. Dunkel, trist und altbacken entsprach er nicht gerade der Vorstellung, die seine neuen Bewohner vom modernen, komfortablen Wohnen hatten. Unsere englischen Experten von Designcubed nahmen sich der Sache an und verpassten dem Bau nach einem Designkonzept von Martin Swatton ein modernes, frisches und stylishes Gesicht. Der Fotograf Steve Taylor hat die Verwandlung auf eindrucksvollen Bildern festgehalten.