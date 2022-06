Die Wahrheit: Was ein Haus wirklich kostet

Was kostet ein Haus? Eine womöglich günstigere Variante zur Unikatlösung des dem Bauherrn auf den Leib geschneiderten Architektenhauses ist ein sogenanntes Fertighaus, wie hier, in unserem Beispiel, von der Huf Haus GmbH u. Co. KG. Ein solches Fertighaus oder Fertigteilhaus wird im Werk des Anbieters in Teilen vorgefertigt, vorkonfektioniert, wie der Fachmann sagt und dann in Einzelteilen zur Baustelle geliefert und dort zusammengefügt. Die traditionelle Stein-auf-Stein-Bauweise kann demzufolge hierbei entfallen, denn solche vorkonfektionierten Häuser werden von erfahrenen Teams innerhalb kürzester Zeit zusammengebaut und auf dem Grundstück errichtet.

Knapp 20 % aller in Deutschland errichteten Häuser sind solche Fertigteilhäuser. Viele von ihnen sind zusätzlich in kostengünstiger Holz- oder Leichtbauweise ausgeführt. Auch hierbei unterschieden sich wiederum die Kosten erheblich, denn es gibt Fertigteilhäuser in Massiv-, in Block- und in Ständerbauweise. Auch spielt es eine Rolle bei der Kostenentwicklung, ob ein Fertigteilhaus schlüsselfertig erworben wird oder ob man es als sogenanntes Bausatzhaus oder als Ausbauhaus erwirbt.