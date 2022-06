Landhaus mit Großstadtflair

Im Badezimmer des Hauses wartet eine kleine Wellnessoase. Mittelpunkt stellt die runde Badewanne dar, die uns unweigerlich an eine überdimensionale Müslischüssel denken lässt. Direkt an die Badewanne schließt eine ebenerdige Dusche an. Als Spritzschutz wurde eine Glasscheibe eingesetzt. Um dem Beton farblich entgegenzuwirken, versah man den Boden in einem knalligen Orange, der im Handumdrehen für ein gemütlicheres Ambiente sorgt. Die Wand, die an der Dusche angrenzt, wurde in einem markanten Schwarz gemalert, sodass eine optische Tiefe in dem Raum hervorgerufen wird.

