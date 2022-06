7 Fassaden Ideen für kleine Häuser

Spießig, piefig, von der Stange? Das gilt für Fertighäuser schon lange nicht mehr. Bei den vorgefertigten Modellen könnt ihr euch mittlerweile fast genauso austoben, was die Gestaltung angeht, wie wenn ihr selbst baut oder bauen lasst. Vor allem für den kleinen Geldbeutel sind Fertighäuser eine großartige Alternative und neben dem günstigen Preis bieten sie euch viele weitere Vorteile. So könnt ihr ein Fertighaus schlüsselfertig in Auftrag geben und sofort einziehen, wenn es steht. Ihr spart euch neben Kosten auch sehr viel Zeit und Ärger. Ein einziger Hersteller kümmert sich um alles von A bis Z und ihr müsst nicht mit verschiedenen Unternehmern über jedes Detail sprechen. Die Bauelemente eines Fertighauses sind vorgefertigt, müssen also nur noch montiert werden. Das Bauunternehmen ist weitestgehend wetterunabhängig und es fallen keine hohen Personalkosten an. Wir könnten hier noch viele weitere Vorteile aufzählen – unser Fazit jedenfalls lautet: Ein hübsches Fertighaus mit Elementen aus Holz, Glas und Metall steht einem selbst gebauten Eigenheim in nichts nach!