Die moderne Playboy-Mansion

Die Küche wurde linear aufgebaut und besteht aus zwei Zeilen, die parallel zueinander angeordnet wurden. Man setzte den Fokus auf Funktionalität und verband die Arbeitsplatte mit einem Frühstücksbereich, der offen in den Raum integriert wurde. Die Fronten sind in einem dunklen Farbton gehalten und stellen einen starken Kontrast zu der weißen Arbeitsfläche dar. Metallische Oberflächen in Form von Leuchten sorgen für eine edle Anmutung.