Die Kreuzfahrt-Villa

Auf ihrer Eingangsseite gewährt die Villa Giulia kaum Einblicke in ihr Inneres. Der eindrucksvolle Baukörper ist hier zum großen Teil geschlossen und gliedert sich mit seinem skulpturalen Look und den zahlreichen Vor- und Rücksprüngen in das Alpenpanorama ein, das einen malerischen Hintergrund für ihre Architektur bildet. Gleichzeitig setzt die Villa mit ihrem massiven Äußeren, dem Flachdach und der modernen Struktur aber auch ein starkes Statement und einen kontrastreichen Spannungspunkt in der idyllischen Umgebung.