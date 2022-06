Standard? Nein danke!

Auch das Badezimmer denkt gar nicht daran, sich an irgendwelche Standards zu halten. Der außergewöhnlich geformte Waschtisch geht nahtlos in die Fensterbank über und verleiht dem Raum ebenfalls einen sehr futuristischen, einzigartigen Look. So ausgefallen die Formgebung ist, so sehr hält sich die Farbgestaltung zurück. Wie bereits im Schlafzimmer dominiert auch hier ein heller und sehr dezenter Steinton.