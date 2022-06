Holzmöbel – facettenreich und faszinierend

Holz ist bereits seit Jahrhunderten eines der beliebtesten Materialien beim Bauen, Gestalten und Einrichten. Wir lieben seine Natürlichkeit, seine Robustheit, seine Wärme und seine Vielfalt. Denn Holz hat viele Gesichter, kann elegant auftreten oder rustikal, modern oder klassisch, hell oder dunkel. So oder so – in jedem Fall wirkt es lebendig, warm, einladend und funktional. Um die Vielseitigkeit des Materials zu feiern, haben wir mal einige Holzmöbel unserer Experten zusammengestellt, die unterschiedlicher nicht sein könnten.