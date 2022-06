Coole Sitzgelegenheiten für den Garten

Heute haben wir ein bisschen Inspiration für all diejenigen mitgebracht, die ihrem Garten in Sachen Sitzgelegenheiten ein wenig auf die Sprünge helfen wollen. Es ist Ende Juli und höchste Zeit, sich entspannt nach draußen zu fläzen und einfach mal fünfe gerade sein zu lassen. Klar, es gibt stinknormale Liegestühle, Bänke, Terrassenmöbel und Co., aber heute wollen wir euch ein paar richtig coole Sitzmöglichkeiten vorstellen, die unser Herz im Sturm erobert haben und sich gerne für den Rest des Sommers in eurem Garten breit machen würden…