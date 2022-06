Wohnen für Mutige

Der Essbereich zeigt sich in einem gediegeneren Gewand. Die dunkle Vertäfelung an der Wand harmoniert perfekt mit dem aus Holztisch und hochlehnigen Stühlen zusammengesetzten Essplatz. Insgesamt spürt man hier deutlich die Hommage an den Stil der Kolonialzeit. Wer generell Wohnen im Kolonialstil für sich entdeckt hat, bekommt in unserem passenden Ideenbuch noch weitere Anregungen.