Geheimnisvolles Anwesen

In einer neu angelegten Wohngegend, von einer großzügigen Landschaft umgeben, wurde dieses Wohnhaus errichtet. Auf einem Hügel gelegen, präsentiert sich das Haus von außen in einer hellen, relativ schlichten Fassade mit in Holzrahmen gefasste Fensterfronten und schafft für den Betrachter eine geheimnisvolle Atmosphäre.