10 Fotos einer inspirierenden Haussanierung (mit Pool)

Die Küche wurde im Zuge der Umbaumaßnahmen besser in den Innenraum integriert. Es wurde eine Wand mit großer Durchreiche geschaffen, die mit dem davor platzierten Sofa zum kommunikativen Mittelpunkt wird. So können die Gäste in Kontakt mit dem Koch auf das Essen warten, ohne ihn im Platz zu behindern. Selbstverständlich wurden für die neue Küche hochwertige Materialien verwendet, die ihr einen modernen Look verleihen.