Designerhaus im Grünen

Der exponierteste Platz kam dem Wohnzimmer zu Gute. Direkt vor dem Fenster siedelt sich eine Sitzgruppe an, die in einem edlen Cremeton gehalten wurde, dadurch fügt sich das Interieur bestens in den natürlichen Rahmen ein. Das festverglaste Panoramafenster mit einer Fläche von 4,60 x 3,00 Meter gibt einen großzügigen Blick in den Garten frei. Aufgrund der Jahreszeiten verändert sich das Bild stetig und so variiert auch die Kulisse des Innenraums.