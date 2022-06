Kreativ wohnen mit Upcycling-Ideen

Billy, Pax und Co. haben ausgedient – in Sachen Einrichtung geht der Trend immer mehr weg vom uniformierten Einheitslook und hin zu einzigartigen, kreativen Wohnideen. Wir umgeben uns jetzt am liebsten mit Sachen, die nicht jeder hat, die unserer Persönlichkeit entsprechen und unsere vier Wände gerne auch mit einem kleinen Augenzwinkern bereichern. Ganz oben auf der Liste trendbewusster Möbelrücker steht dabei bereits seit einiger Zeit das Thema Upcycling. Wenn alte, ausgediente Alltagsgegenstände in liebevoller Handarbeit neues Leben eingehaucht bekommen, schlägt das Trendsetter-Herz höher. Wir haben uns mal bei unseren Experten umgesehen und euch zehn richtig coole Einrichtungsideen für kreatives Wohnen mitgebracht, mit denen ihr euer Zuhause originell aufpeppen und einzigartig gestalten könnt.