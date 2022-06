Schaukelstuhl modern interpretiert: 10 coole Styles

Von wegen Opa-Möbel! Der Schaukelstuhl feiert derzeit ein fulminantes Comeback und erobert unsere Herzen im Sturm. Kein Wunder: In Zeiten, in denen unser Alltag bestimmt ist von Trubel und Hektik, brauchen wir zuhause ganz einfach einen Ruhepol, der uns zum Relaxen einlädt und uns ganz entspannt in den Feierabend wippt. Was ihn ausmacht, den modernen Schaukelstuhl? Auch wenn Vintage-Modelle und nostalgische Varianten ebenfalls sehr angesagt sind, hat der Großteil der heutigen Schaukelstühle ihr großväterliches Aussehen abgelegt. Stattdessen entwerfen Designer jetzt stylishe, freche, farbenfrohe und puristische Varianten. Wir haben euch zehn bezaubernde Beispiele unserer Experten mitgebracht.