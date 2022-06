Wissenswertes rund um den Dachstuhl

Hier zeigt die deutsche Firma Betterhouse, die sich auf Altbausanierungen spezialisiert hat, dass beim Herrichten eines Dachstuhls ein professionelles Zusammenspiel der Gewerke gefragt ist. Und zwar sind hier der Dachdecker und der Tischler gleichermaßen vonnöten. Jedoch nicht der Möbel-, sondern vielmehr der Bautischler oder Zimmermann. Sind nämlich die Bauteile und Konstruktionen aus Holz, wie es seit jeher traditionell meist der Fall ist, so müssen sie zunächst auf Maß gemeinsam mit den Dachlatten, die später quer über die Sparren genagelt oder geschraubt werden, angefertigt werden.

Dies ist jedoch dann meist die Aufgabe eines Bautischlers, nicht des Dachdeckers. Er hat die Stützkonstruktion des hölzernen Dachverbandes dabei gewissenhaft so zu dimensionieren, dass diese später die gesamte tonnenschwere Last der einander an den Rändern überlappenden Ziegelschichten aufnehmen, abfangen und nach unten hin, ins senkrechte Mauerwerk hinein, ableiten kann. Damit erfüllt der Dachstuhl tatsächlich eine ähnliche abfangende und ableitende Funktion in Bezug auf die Last der Ziegeln, wie die Strebepfeiler bei den berühmten gotischen Kathedralen!