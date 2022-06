Wendeltreppen: Eine Hitparade der beliebtesten Designs

Wer sich zum ersten Mal mit dem Thema Hausbau beschäftigt, wird sich wundern, um wie viele Details man sich zu kümmern hat. Werden mehrere Wohngeschosse in den Bau eines Gebäudes eingeplant, müssen diese natürlich auch verbunden sein. Es ist nicht neu, dass Treppen die Bauteile sind, über die solch eine Verbindung erfolgt. Doch Treppe ist nicht gleich Treppe – ein Fakt, mit dem euch eure Planer und Architekten garantiert vertraut machen werden, sobald Treppen in die Bauplanung des Gebäudes aufgenommen werden müssen. Für euch lohnt es sich, hier Bescheid zu wissen, um den Hausbau zu einem Ergebnis kommen zu lassen, das euren Wünschen voll und ganz entspricht.

Als außergewöhnlichste Lösung für die Treppengestaltung darf gut und gerne die Wendeltreppe gelten. Spiralförmig zieht sie sich in die Höhe und ist für ihre Nutzer beim Auf- und Abgehen ein besonderes Erlebnis. Das Auge erfreut sich nicht weniger an einer Wendeltreppe, denn neben dem Nutzenfaktor bietet sie sich auch als Augenschmaus an. Auf dem Grundriss wird sich dieser Treppentyp als Kreis zeigen, der in viele gleiche Segmente unterteilt ist. Ebenso wie dieser Kreis, wird sich auch die Wendeltreppe in einem 360° Radius um die eigene Achse winden und die Form einer Spirale nachbilden. Die Gestalt dieser Treppenart ist für eine freie Platzierung im Raum prädestiniert und kommt auf diese Weise als attraktive Lösung für Treppenaufgänge bestens zur Geltung. Material, Form und Farbe gehen dabei eine interessante Verbindung ein, die sich in außergewöhnlicher Gestalt zeigt und den Hausbau bereichert. Um euch einen Einblick in die Möglichkeiten der Gestaltung mit Wendeltreppen zugeben, haben wir dieses Ideenbuch für euch zusammengestellt.