Welcher Fußboden für die Küche?

Ein Parkettboden ist ein Geschenk, das wir oftmals erhalten, wenn wir ein älteres Haus beziehen. So ein mit Präzision und Sorgfalt in mühevoller Kleinarbeit zusammengesetzter Boden ist ein wahres Wunderwerk. Wer schon immer von einem Parkettfußboden in der Küche geträumt hat, kann mit einer Vielzahl von Tischlern bei homify diesen Traum wahr werden lassen. Die bei weitem häufigste Variante ist das sogenannte Fischgrätparkett, es gibt jedoch eine Vielzahl anderer möglicher Verlegemuster für Parkett. Für welchen Stil man sich hier auch immer entscheidet – ein Holzfußboden erfordert mehr Pflege und auch Achtsamkeit als beispielsweise Fliesen. So muss man beispielsweise sicher sein, dass niemand mit Stilettoabsätzen in der Küche herumstampfen möchte, denn die Spuren sind anschließend für immer sichtbar. Außerdem sollte ein Holzfußboden regelmäßig mit einer imprägnierenden Schutzschicht überzogen und nie zu feucht oder mit aggressiven und scharfen Chemikalien gewischt werden.