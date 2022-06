Pool im Garten – alles, was man wissen muss

Für die Desinfektion und Keimtötung des Poolwassers gibt es in Deutschland, wie sollte es auch anders sein, natürlich rigide Vorschriften und Regeln. So schreibt die deutsche DIN 19643 beispielsweise für das Beckenwasser vor, dass ihm zwischen 0,3 und 0,6 mg/l an freiem Chlor zugesetzt werden müssen, damit Pseudomonas aeruginosa, zu Deutsch Grünspan , ein häßliche und eitrige Infektionen auslösendes Bakterium, im Becken abgetötet wird, um die Ansteckungsgefahr für erhitzte Badegäste dadurch möglichst zu minimieren. Nur zum Vergleich sei hier darauf hingewiesen, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO zur sicheren Desinfektion von als Trinkwasser vorgesehenen Wasservolumina gerade einmal Chlormengen um die 0,5 mg/l empfiehlt. Berechnet auf die Chlormenge, welche wir üblicherweise dem Wasser beim Pool im Garten zusetzen, hätte dies also, zumindest aus der Sicht der WHO, geradezu Trinkwasserqualität.