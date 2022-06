Die Innovation für Küchenkräuter

Das Geheimnis des Pflanzenwachstums liegt in den LEDs. Diese beinhalten ein vielseitiges Farbspektrum, das die Photosynthese - vom Keim bis zur Blüte – fördert. Zudem sind diese LEDs von Cree temperaturbeständig, effizient und energiesparend.

Hinter dieser modernen Technologie steckt jahrelange wissenschaftliche Forschung. Bereits 2009 begannen die technologische Forschung in der Industrial Design-Fakultät an der Politecnico di Milano und Experimente im Bereich Agrarwissenschaften an der Universität Bologna. Das Ergebnis ist ein höhenverstellbarer kleiner Kräutergarten, der unsere Pflanzen mit der richtigen Lichteinstrahlung wachsen und gedeihen lässt.